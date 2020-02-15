Edineli yazarın imza gününe Edirneli okurlardan yoğun ilgi

Edirne'de, avukat ve yazar Aysu Melis Bağlan, ‘Anne ben şike mağduru muyum?' adlı kitabının imza günü ve söyleşisini gerçekleştirdi. Aslen Edirneli olan genç yazar Bağlan'ın imza gününe Edirneli hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Beyaz Kahve'de düzenlenen imza günü ve söyleşi de Edirneli genç yazar Aysu Melis Bağlan, Edirneli okuyucuları ile buluştu. Aslen Edirneli olan Bağlan'ın imza gününe hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi.

“Asıl mesleğim avukatlık”

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olan genç yazar Aysu Melis Bağlan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Edirneliyim. İkinci kitabımın ilk imza gününü memleketimde yapmaktan çok mutluyum. Üniversite yılına kadar Edirne'de yaşadım. Ailem hala Edirne'de ikamet ediyor. İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Bir gün spor hukukçusu olma fikri çok ilgimi çekmeye başladı. Çok çeşitli hikayeler biriktirdim” dedi.

“Kitap ismini mağdur olduğum sınavdan alıyor”

Bağlan, “Bu ülkede yapılan bir sınavın mağduruyum aslında. Kitap ismini aslında bu sınavdan alıyor. TFF'nin yapmış olduğu bir menajerlik sınavı vardı. Bu sınavda ne yazık ki ülkemizde şike olaylarının patladığı mesele gündeme gelmişti. Kamuoyunun 3 Temmuz olarak adlandırdığı süreç başladı” ifadelerini kullandı.

“Komik, eğlenceli makaleler bulacaklar”

Bağlan, “Ben aslında spor hukukçusu olamadığım için kendimi spor hukukçusu olarak ilan etmiş, bunu marka olarak almış birisiyim. Sporu, hukuku ve hayatı bir bütün olarak anlatmayı çok seviyorum. Sporcu sözleşmesi, doping vakası, maç sırasında gerçekleşen herhangi bir olay, bir disiplin itihafı. Hayatımızın çokta uzak bir yerinde değil. Bunları bir bütün olarak anlatmayı, hayatımıza yakın etmeyi çok seviyorum. Bu kitapta komik, eğlenceli, rahat okunabilecek makaleler bulacak, insanlar” dedi.

Açıklamaların ardından avukat ve yazar Aysu Melis Bağlan, ‘Anne ben şike mağduru muyum?' adlı kitabının imza gününü Edirneli okurlarla birlikte gerçekleştirdi.