Edirne 14 FETÖ ve PKK üyesi yakalandı

Edirne'de jandarma ve hudut birlikleri, son bir hafta içerisinde 11 FETÖ ile 3 PKK/KCK terör örgütü üyesini yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde 11 FETÖ ile 3 PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi şahıs olmak üzere toplam 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, son bir haftada terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3'ü yabancı uyruklu 17 şahıs ile askeri suçlardan aranan 19 şahıs olmak üzere toplamda 36 şahsı yakaladı.

Terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edileceği belirtildi.