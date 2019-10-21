Edirne 7. Kitap Fuarı sona erdi

Kitap Fuarı sona erdi. Kitap fuarının son haftasında Gazeteci-Yazar Fuat Kozluklu, çok konuşulan ‘Kod Adı Sapkın' isimli kitabını kitapseverler için imzaladı, düzenlediği söyleşi ile merak edilenleri yanıtladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 11-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Edirne 7. Kitap Fuarı, hafta sonu yine birbirinden değerli yazarları ağırlayarak, yoğun ilgi ile tamamlandı. Özel bir alanda ziyaretçilerini ağırlayan Edirne Kitap Fuarı'nda 19 Ekim Cumartesi Günü Fuat Kozluklu ‘Adnan Oktar: İslam'a Kuruluşmuş Pusunun Adı'; Cüneyt Akman ‘Zamanın Ruhu; İsraf, Talan ve İstibdat Rejimine Adım Adım'; Esra Alkan ‘Seyahat ve Edebiyat'; Şebnem Akyüz ‘Kadının Gücü' isimli söyleşiler düzenleyerek, kitaplarını hayranları için imzaladı.

20 Ekim Pazar günü ise İlkin Başar Özal ‘II. Dünya Savaşı', Baran Aydın saat 15.00'de ‘Atatürk'ün Gizlenen Vasiyeti' ve Mehmet Berk Yaltırık ‘Rumeli Halk İnançları' isimli bir söyleşi ile farkındalık oluşturdu. Gazeteci-Yazar Fuat Kozuklu'nun ‘Adnan Oktar: İslam'a Kuruluşmuş Pusunun Adı' isimli söyleşisi büyük ilgi gördü. Gazeteci Yazar Fuat Kozuklu, kitabı hakkında merak edilenleri de yanıtladı.