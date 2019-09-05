Edirne açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 31 düzensiz göçmen lastik bot içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül günü saat 00.45'te, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (15 erkek, 6 kadın, 10 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne tespit edildi.