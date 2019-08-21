Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Enez ilçesi Altınkum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 47 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (28 erkek, 8 kadın, 13 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.