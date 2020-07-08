Edirne AFAD yerli ve milli işletim sistem Pardus'a geçiş yaptı

Edirne AFAD İl Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet kurumlarınca kullanılmasını tavsiye ettiği yerli ve milli işletim sistemi Pardus'a geçiş yaptı.

Pardus'a geçiş süreci ile ilgili AFAD İl Müdürü Ali Altındal tarafından yapılan açıklamada, "AFAD olarak PARDUS 'u önemsiyoruz. Kurumumuzda kullandığımız her yazılımın Milli ve Yerli yazılım olmasına önem veriyoruz. PARDUS ile uyumlu bir şekilde çalışacağına inandığımız yazılımları kullanıyoruz. Herhangi bir yazılım alırken buna dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

AFAD'ın Milli İşletim Sistemi PARDUS'a geçiş süreci Trakya Bölgesinde Edirne İlinin tamamlanmasının ardından Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ile devam edecektir.

Pardus İşletim Sistemi Nedir?

Pardus; 2003 yılında temelleri atılan milli işletim sistemi olan, Türkiye'de TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen, özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere halihazırdaki linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan; kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynak bir işletim sistemidir.