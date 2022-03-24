Edirne basınında üniversite kuruluş süreci sergisi açıldı

yılını kutlayan Trakya Üniversitesi'nin kuruluş aşamalarının Edirne basınında yer alan yansımalarının yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Tematik birçok sergiye imza atan Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, “Edirne Basınında Trakya Üniversitesinin Kuruluş Süreci Sergisi” ile 1960-1982 yılları arasında yaşanan süreci ziyaretçilerinin dikkatine sunuyor.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin koordinatörlüğünde hazırlanan sergide 1960 ve 1982 arasında Edirne'de bir üniversite kurulması amacıyla oluşturulan kamuoyu ve derneklerin şehrin yerel basınındaki yansımaları 32 panoda sergilendi.

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane fuayesinde gerçekleştirilen açılışa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Müdür Doç. Dr. Nurten Çetin, Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültaç Özbay, Genel Sekreter Yardımcısı Uzm. Ahmet Sezgin ile akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Trakya Üniversitesinin 40. yıl etkinlikleri kapsamında kuruluş aşamalarını ve Edirne kamuoyunun üniversitenin kuruluşu öncesindeki faaliyetlerini ortaya koyacak bir çalışmaya imza attıklarını söyleyerek Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, “Mesleğine Adanmış Bir Ömür- Nefes Nefese” isimli konferans için üniversitede bulunan Tıp Fakültesinin kurucu hocalarından Prof. Dr. Gültaç Özbay'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Trakya Üniversitesinin 40. yıl etkinliklerinin tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Doç. Dr. Nurten Çetin Hocam, etkinliklerimizi tarihsel süreci gözler önüne seren bir sergi ve konferans ile zenginleştirdi. Bir tarihçi olarak sergi ile 1960-1982 yılları arasında Üniversitemizin kuruluşu öncesinde yaşanan süreci belgeleri ile bizlere anlatacak. Bugün bizlerle bulunan ve Tıp Fakültemizin ilk hocalarından olan ve benim de hocam olan Prof. Dr. Gültaç Özbay da vereceği konferans ile yaşanılan süreci kendi hatıralarından kesitlerle bizlere aktaracak. Kendilerine ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kısa süre içerisinde çevrim içi olarak da yayınlanacak sergi, 22 Nisan tarihine kadar açık kalacak.