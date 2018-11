Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Süreci yönetiyoruz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kette yaşanan su taşkınlarıyla ilgili, "Belediyemize ulaşan 65 tane şikayet var. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Ben kriz masasının başındayım. Süreci yönetiyoruz" dedi.

Başkan Gürkan, son yılların en yüksek yağışının düştüğünü belirterek, "Edirne'nin gördüğü en yüksek yağış miktarı bu. Metrekareye 128.5 metreküp yağış düşmesi bir doğal afettir. Bazı vatandaşlarımız haklı olarak belediyeyi suçluyorlar ama böyle bir doğal afeti dünyada kaldırabilecek hiçbir altyapı yok. Çok şükür Edirne merkezde can kaybımız yok, yaralanan yok. Sadece maddi hasar söz konusu, onları da telafi etmeye çalışıyoruz, edeceğiz. Böyle bir şeyin olmasını kimse istemez ama doğal afetlere karşı İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda 34 kişi hayatını kaybetmişti. Karadeniz'de öyle, Ordu'da öyle birçok yerde yaşandı, yaşanıyor, yaşanacak. Bunlara karşı tedbir almaya çalışıyoruz. Dün akşam saatlerinden bu yana bütün ekiplerimiz sahada çalışıyor. Sabaha kadar çalıştılar, hiç durmadan aynı çalışma devam ediyor. Ben aynı şekilde sahadayım, Sayın Valim sahada. Havsa Oğulpaşa'da bir vatandaşımız kayıp, onu arama çalışmaları hala devam ediyor. Çok şükür Edirne merkezde ne bir yaralanma ne de bir can kaybı söz konusu değil. Buna seviniyoruz. Bu Edirne tarihinin gördüğü en büyük doğal afet, en büyük yağış. Bununla ilgili de her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Sadece Edirne'de değil, Süloğlu'nda metrekareye düşen yağış 195 metreküp. 1930'dan bu yana ölçümler yapılmaya başladığından beri en büyük yağış miktarı. Bununla ilgili bütün çalışmalar devam ediyor. Çevre illerden vidanjörler geldi. O vidanjörleri ilave olarak getirttik. Onlar da sahada çalışmalara yardımcı oluyorlar. En kısa sürede durumu normal akışına getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Pompalar çalışmadı"

Trafiğe kapalı 3 sokağın kaldığının altını çizen Gürkan, "Biz sabaha karşı sıkıtı olacak sokakları trafiğe kapatmıştık. Özellikle Kocasinan Mahallesi'nde su birikmesi var. TREDAŞ'ın trafolara su girme tehlikesiyle elektriği kesmesi o bölgede, bizim önceden pompa hazırlığımız vardı. Elektrikler kesik olduğu için pompalar çalışmadı. En büyük sorunu buradan yaşadık zaten. Hala TREDAŞ elektriği veremedi. Sadece o bölgede elektrik pompalara verildi. Ama biriken su hızlı bir şeklide düşüyor. Kapatmış olduğumuz 8 tane yolun 5'ini açıktık. 3 tane kaldı. Belediyemize ulaşan 65 tane şikayet var. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Ben kriz masasının başındayım. Süreci yönetiyoruz" şeklinde konuştu.