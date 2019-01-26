Edirne Belediyesi, EMIIT Fuarı'nda

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılarak; Edirne'yi, Edirne'nin tarihini, kültürünü, lezzetlerini ve el sanatlarını tanıtacak.

Edirne Belediyesi, 60 metrekarelik fuar alanında 600'ü aşkın davetli tur operatörünü ağırlayan Türkiye'nin birçok ilinden ve 100'ün üzerinde ülkeden gelen katılımcıları ile her yıl 50 bin kişiyi aşan ziyaretçi sayısına ulaşan; EMITT Fuarı'nda yer alacak.

31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan EMITT Fuarı'nın Edirne için büyük önem taşıdığını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 bin 300 yıllık tarihe sahip; insanlığın en kadim şehirlerinden biri olan Edirne'yi en iyi şekilde tanıtmaya ve geleceğe taşımaya devam ettiklerini söyledi.

Gürkan, "2014 yılında göreve geldiğimizde vizyonumuz 5 yılda 5 milyon turist; 10 yılda 10 milyon turistin sayısına ulaşmak ve 8 bin 300 yıllık tarihe sahip bu kenti turizmde hakkettiği değere taşımaktı. 2018 yılı istatistiklerine baktığımızda 5 yılda 5,5 milyon turist sayısını aştığımızı görüyor; 10 milyon turist hedefine adım adım yürüyoruz. 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan EMITT Fuarı'nın da bu hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

EMITT Fuarı'nın dünyanın beşinci ve bölgenin en büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıdığını ifade eden Başkan Gürkan, "Fuarda asıl hedefimiz tur operatörleri, turizm yatırımcıları ve turizmciler. Böylesine büyük bir turizm fuarı 2014 yılında koyduğumuz 10 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek için bizlere iyi bir fırsat sunacak. Bu fuarda Edirne'yi, Edirne'nin tarihini, kültürünü, tarımını, doğasını, lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını tanıtma fırsatı yakalayacak, turizmcilerin bu şehrin yakından tanımalarını sağlayacağız. TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuarda kentimizi, diğer kurum ve kuruluşlarla bilirlikte en iyi şekilde tanıtacağız” şeklinde konuştu.