Edirne Belediyesi işçilerinden kadro protestosu

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen Edirne Belediyesi şirket çalışanları, yaptıkları protesto ile kadro talebinde bulundu.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen DİSK Genel İş Sendikası üyesi işçiler adına açıklamayı Trakya Şube Başkanı Salim Şen okudu. Belediye işçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyleyen Disk/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, yaptığı basın açıklaması ile verdikleri mücadeleyi anlattı.

İşçiler ve kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemelerden belediye işçilerinin yararlanamadığını iddia eden Şen, Belediye şirket işçilerinin de kamu işçisi olduğunu hatırlattı.

Belediye şirket işçilerinin kadro ve ilave tediye hakkının verilmesi gerektiğine dikkat çeken Şen, taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu olarak emekli edilmesini kabul etmediklerini savundu.

"Biz artık belediyelerde kadrolu işçi olarak çalışmak istiyoruz"

Belediye şirket işçilerinin uzun zamandan beri büyük bir eşitsizlik ve ayrımcılığa maruz bırakıldığını aktaran Şen, "İşçiler için bu ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin adı "Kadro Aldatmacası"dır. Sendikamız söz konusu ayrımcılık ve adaletsizliğe karşı "belediye işçileri de kamu işçisidir" diyerek eylemler basın açıklamaları yaptı. Her eylemimizde ve açıklamamızda; "gerçek kadro istiyoruz, belediye işçileri kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin" dedik. Biz artık belediyelerde kadrolu işçi olarak çalışmak istiyoruz, gerçek anlamda kamu işçisi olarak çalışmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.