Edirne Belediyesi'nden ‘önce yaya' kampanyasına destek

2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ‘Önce Yaya' kampanyasına Edirne Belediyesi olarak çok inandıklarını ve bu kampanyayı desteklediklerini söyledi.

2018 yılı Ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişikle “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan; ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır' hükmünün getirilmesinin ardından 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda Türkiye genelinde başlatılan ‘Önce Yaya' kampanyasına Edirne Belediyesi'nden de büyük destek geldi.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; bugüne kadar yaklaşık 40 yaya geçidinde gerekli düzenlemeleri yaptı. Özellikle araç trafiğinin az olduğu gece saatlerinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, öncelikle yatay ve dikey işaretlemeleri yaptı; daha sonrada yaya geçitlerine yakın mesafelere ‘Önce Yaya' görsellini koyarak, sürücüleri bu konuda uyarmayı hedefledi.

Bugüne kadar 40 yakın yaya geçidinde bu uygulamanın yapıldığı ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 yılının Temmuz Ayına kadar söz konusu düzenlemenin tüm yaya geçitlerinde uygulanacağını söyledi.

Edirnelilerin ‘Önce Yaya' kampanyasından önce de yayalara yol verme konusunda oldukça duyarlı olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Edirne Avrupa'ya açılan bir sınır kapısı olduğu için bu kampanyaya en çabuk adapte olan şehirlerden biri. Biz de Edirne Belediyesi olarak bu kampanyaya inanıyor, çok ciddi destek veriyoruz. Arkadaşlarım sürekli yaya geçitlerinde yenileme çalışmaları yapıyorlar, yaya geçitlerini düzenliyor, görselleri koyuyorlar. Billboardlarla, afişlerle de bunu kampanyayı destekleyeceğiz” dedi.