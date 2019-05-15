Edirne Belediyesinden Ramazan denetimi

Denetimlerle esnaf menülerin yanına TL ibaresinin konulması konusunda uyarıldı.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İşyeri Denetim Birimi ve zabıta ekipleri, ciğerciler, lokantalar, imalathaneler, fırınlar, kafeler ve perakende satış mağazalarına yönelik denetimlerini Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sıklaştırdı. Tahmis Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.

Yıl boyunca gerçekleştirilen fırın denetimlerinin Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sıklaştırıldığını ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, “Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta olmak üzere bizim en büyük arzumuz Edirnelilerin tükettiği gıdaların hijyenik olması, sağlıklı olması. Çünkü biliyoruz ki, hepimizin çocukları bu fırınlardan, lokantalardan besleniyor. Çocuklarımıza yediremeyeceğimiz gıdaları Edirne halkının da yememesi konusunda büyük titizlik gösteriyoruz. Ramazan'dan önce de rutin denetimlerimiz devam ediyordu. Ama bizler Ramazan ayında bu rutin denetimleri biraz daha arttırıyoruz” diye konuştu.

"Tabii ki bazı çürük elmalar çıkacak"

Tanrıkulu, denetimler sırasında fiyat etiketlerine TL ibaresini koymayan esnafı uyardı. Tanrıkulu, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin en önemli şikâyetinin menülerde TL ibaresi olmaması olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, “Fiyat listesinde TL ibaresine yer vermeyen bazı esnafımızın örneğin 10 TL'lik bir ürün için Yunanlılardan 10 euro, Bulgarlardan 10 leva istediğine dair şikayetler alıyoruz. Bu yüzden bugünkü denetimlerde fiyat listesinde TL ibaresi olup olmadığına dikkat ettik. TL ibaresi olmayan esnafımızı da bu konuda uyardık. Ama genel olarak esnafımızın TL ibaresine yer verdiğini gördük. Her meslek grubunda da olduğu gibi tabii ki bazı çürük elmalar çıkacak. Biz de yaptığımız denetimlerle bunun önüne geçeceğiz” dedi.

Tanrıkulu, denetimlerin devam edeceğini söyledi.