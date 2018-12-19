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Edirne beyaza büründü

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Edirne'nin, Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde okullar tatil edildi.


Edirne'de dün akşam saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Polis ekipleri, kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.


Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde ise dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.

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