İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne çocuk trafik eğitim parkı

Edirne Valiliği tarafından yaptırılan “Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı “ Projesi Koordinasyon Toplantısı AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’ndan gelen temsilcilerle gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği tarafından yaptırılan “Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı “ Projesi Koordinasyon Toplantısı AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'ndan gelen temsilcilerle gerçekleştirildi.


Edirne'de okul öncesi çocuklar ve ilk ve orta öğrenim öğrencilerine teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı verecek. Parkın içerisinde AFAD'a ait Deprem Simülasyon Merkezi ve AFAD Eğitim Merkezi olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.