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Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitimleri devam ediyor

Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı, EÇTEP-Güvenli Yaşam Alanı’nda öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor.

Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı, EÇTEP-Güvenli Yaşam Alanı'nda öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor.


Edirne'de, okul öncesi ile ilk ve ortaokul öğrenim çağındaki öğrencilere yönelik teorik trafik bilgilerini uygulayarak öğrenme fırsatı veren ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan “Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı” EÇTEP-Güvenli Yaşam Alanında, geleceğimizin teminatı öğrencilere teorik ve pratik eğitimlerin verilmesine devam ediliyor.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, AFAD, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonunda sürdürülen eğitimler kapsamında, 23 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 tarihleri arasında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu ile İsmail Güner Ortaokulu 8. sınıf öğrencilere ve Cumhuriyet Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencilere, trafik eğitimi, yangın bilinci, çevre bilinci, acil durum bilinci ve sağlıklı yaşam konularında uygulamalı eğitimler verildi.

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