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Edirne de ev yangını

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan TOKİ konutlarında bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan TOKİ konutlarında bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Aşcıoğlu Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yangını bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bir odanın içinde meydana gelen yangını kontrol altına alarak çıkan yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evin bir odası yangından dolayı kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam sürüyor.

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