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Edirne Devlet Konuk Evi hizmete açıldı

Edirne Valiliğinin himayelerinde kentte bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce restore edilen Devlet Konuk Evi faaliyete geçti.


Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Karanfiloğlu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı, 5 oda, mutfak ve sofası bulunan, 310 m2 bahçeli alanı ile ilimizde faaliyet yürüten dernek, vakıf ve kulüp gibi sivil toplum kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların yapacağı çeşitli aktiviteler için ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade etti.


Vali Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda restore edilerek hizmete alınan Devlet Konuk Evinde, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar faaliyetlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

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