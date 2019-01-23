Edirne ‘EMITT' de yerini alacak

Kültür ve Turizm Edirne İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bu yıl 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde kapılarını açacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Edirne'nin tarımı, doğası, mutfağı ve kültürel mirasıyla bir bütün halinde tanıtılacağını söyledi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek fuarda Edirne'nin doğası, tarımı ve kültürel mirasıyla bir bütün olarak temsil edileceğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, konuyla ilgili broşürler de hazırladıklarını belirtti. Amaçlarının Edirne'nin turizmine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Hacıoğlu fuar için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Bir bütün halinde orada olacağız"

Edirne merkez başta olmak üzere ilçelerin de fuarda temsil edileceğini söyleyen Hacıoğlu, "Fuarda Edirne bir bütün olarak tanıtılacak. Mesela pirinçle ilgili güzel bir tanıtım olacak. Dalış turizmi ve yelken turizmiyle ilgili harika görseller sunulacak. Bunun dışında UNESCO Kültür Varlığı olan Selimiye ve Kültür Varlığı'na aday olan 2'inci Beyazıt Kulliyesi ve Uzunköprü ön plana çıkarılacak. Bir de somut kültür miraslarımız Hıdrellez ve Kırkpınar'ı ön plana çıkarmak istiyoruz. Yani il olarak bir bütün halinde orada olacağız" dedi.

"Kültürü, doğası, mutfağı ve tarımı tanıtılacak"

Trakya Kalkınma Ajansı'nında destek verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Borsası ve ilçelerdeki odalar ve borsalar da işin içerisinde bir bütün olarak Edirne'nin hem tarihi, hem kültürel, hem doğal hem de gastronomik özellikler orada yansıtılacak. Ayrıca standımız geleneksel el sanatlarının ürünleriyle güzelleştirilecek. Sayın valimizin talimatıyla broşürler yeniden basıldı Türkçe, İngilizce, Yunanca ve Bulgarca. Trakya Kalkınma Ajansı'nın daha önce Edirne Rotası olarak bastığı broşürler olacak" ifadelerini kullandı.

"Parolamız; 'Bin Miras Bir Şehir"

Amaçlarının Edirne'nin turizmine olan katkıyı arttırmak olduğunu belirten Hacıoğlu, "Bu fuarda biz 5'inci holde yani profesyonellerin olduğu holdeyiz. Yani tam bir profesyonel şekilde Edirne orada tanıtılacak, turistlerin gelişi sağlanacak inşallah. Mesela Saros Körfezi görselleriyle beraber orada olacak. İbrice dalış merkezleri görselleriyle beraber orada olacak. Pirinci ön plana çıkartacağız. Biz daha fazla merkez için kültür ve tarih turizmini, güney için de tarım ve doğal turizmi ön plana çıkarıyoruz. 'Bin Miras Bir Şehir' parolasıyla orada olacağız” dedi.