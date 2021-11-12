Edirne Emniyeti'nden “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından “Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosuyla yürütülecek kampanya çerçevesinde kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana arterleri başta olmak üzere birçok noktasında uygulama yaparak sürücülere bilgilendirici broşür ve maske dağıttı.

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Talat Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri de araç sürücüleri ile sohbet ederek emniyet kemerinin önemine değindi. Vali Canalp ve beraberindeki heyet bölgedeki esnafla da sohbet etti.

“Vali Canalp'ten vatandaşlara çağrı”

81 ildeki emniyet müdürleri, jandarma komutanları, valiler ve kaymakamların vatandaşları emniyet kemeri konusunda duyarlı olmaya davet ettiğini söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Emniyet kemeri takmak çok basit bir şey. Arabaya binildiğinde birkaç saniyenizi alan bir işlem. Kaza dediğimiz zaman hayatımızda bir defa başımıza gelecek belki de ama başımıza geldiği zaman ölümle yaşam arasındaki farkı belirleyebilecek kadar önemli bir iş. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızdan ricamız otomatik bir refleks olarak elimiz emniyet kemerine gitsin. Bu şehir içi yollarda olabilir şehir dışı yollarda olabilir fark etmiyor. Çünkü bir kaza geçiyorsanız bunun aracın yüksek hızda olması gerekmiyor düşük hızlarda bile bir araç başka bir araçla çarpıştığı zaman sakatlamalarla karşılaşabileceğimiz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Lütfen tüm vatandaşlarımız emniyet kemeri takmaya çok büyük önem göstersinler” dedi.

“Arabaya bindiğimde ilk işimiz emniyet kemeri takmak”

Muzaffer Yıldırım adlı vatandaş, “Emniyet kemeri tüm sürücülerin araca bindiği zaman kullanması gerektiği bir şey. Trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelen kazalara karşı en büyük koruyucu emniyet kemeridir. Ailede 3 kişi araba kullanıyor. Hepimiz arabaya ilk bindiğimizde hemen emniyet kemerimizi takıyoruz. Buradan da herkese çağrım arabaya bindiklerinde güvenlikleri için emniyet kemerini takmalarıdır” diye konuştu.

“Arkadaki çocuğuma bile kemer taktırıyorum”

Gülşah Üretmen adlı vatandaş ise, “Emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaki çocuğuma bile kemer taktırıyorum. Özellikle uzun yolda kemer takmak daha fazla öneme sahip. Kendilerinin ve yanındakilerin can güvenliği için herkese kemer takmalarını tavsiye ediyorum” dedi.