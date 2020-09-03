Edirne Fatih Sultan Mehmet Müzesi için bilimsel adımlar atıldı

Edirne'de, Saatli Medrese'nin ‘Fatih Sultan Mehmet Müzesi' olarak düzenlenmesi projesi ile ilgili ‘Fatih ve Dönemi' isimli arama konferansı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne'deki Saatli Medrese, "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak hizmet verecek. Söz konusu medresenin ‘Fatih Sultan Mehmet Müzesi' olarak düzenlenmesi için ‘Fatih ve Dönemi' konulu arama konferansı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin yapımına referans olmak üzere Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımlarıyla ilk olarak Edirne Saatli Medrese'de, ardından da özel bir restoranda farklı disiplinlerden bilim adamları ve sanatçıların katılımıyla bir arama konferansı gerçekleştirildi.

“Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin organik yapısının bilimsel temelleri atılıyor”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bugün yapacağımız konferansta 3 kıymetli üniversitemizden bilim insanları aramızda. Fatih Müzesi ile ilgili müzenin nasıl yapılması ile ilgili müzenin organik yapısının ne şekilde oluşturulması ile ilgili bugün burada bilimsel temelli bir çalışma yapacaklar. Bilimsel temel bu şekilde hazırlandıktan sonra yapacağımız projeyi de buradan çıkacak bilgilere göre şekillendireceğiz” dedi.