Edirne Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcularından 17 madalya

Edirne'de, 1-3 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası sona erdi. 409 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Edirne Gençlik Spor Yüzme Kulübü 17 madalya kazandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda 1-3 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın 409 sporcu mücadele etti. Organizasyonda 43 Türkiye rekoru kırıldı. Müsabakalara katılan Edirne Gençlik Spor Yüzme Kulübü toplamda 17 madalya aldı. Edirne Gençlik Spor Yüzme Kulübü Takım Kaptanı ve Su Topu Milli Takım eski oyuncusu Elif Girdi Toprak, aynı organizasyona 2014 yılında katıldığını anlatarak, “Şampiyonanın Edirne'de geleneksel hale gelmesini çok arzu ediyoruz. Yerli ve yabancı tüm sporcular tesislere de hayran kaldılar. Müsabakalarda derece elde tüm takım arkadaşlarımı ve diğer sporcuları gönülden kutluyorum. Biz de 17 madalya ile müsabakalara damga vurduk” dedi.

Edirne Gençlik Spor Yüzme Kulübü Antrenörü Oğuz Kaan Acar ise takımlarının yeni oluşmasına rağmen büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, “4x50 metre serbest ve 4x50 metre karışık kadınlar bayrak yarışlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettik. Çok mutluyuz, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.