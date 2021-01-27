Edirne güne beyaz örtü ile uyandı

Edirne'de gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Edirne'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı gidererek etkisini artırdı. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarının bulunduğu bölgede yer yer yoğun kar birikintileri oluştu. Karayolları ekipleri sürdürdükleri çalışmalarla yolların kapanmasının önüne geçti.

Kar yağışı kent merkezinde zaman zaman etkili olsa da gecenin ilerleyen saatlerinde yerini hafif kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Edirne'de her yer beyaz büründü.

Kent merkezinde zaman zaman aralıklarla yağan hafif kar yağışının öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.