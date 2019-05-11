Edirne Haziran'da Lavanta kokacak

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bölgede lavanta tarımını geliştirmeye ve model oluşturmaya yönelik çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor.

Edirne ve Trakya'da yaygınlaştırma, farkındalık oluşturma, kentin tanıtımına katkı için geçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören etkinlikleri sürdürebilir kılmak için bu yılda lavanta hasadına denk gelecek 10-16 Haziran 2019 tarihlerinde Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği işbirliği ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü yerleşkesi ve Karaağaç tarlalarında ‘2. Edirne Lavanta Tarla Günleri' etkinlikler düzenlenecek.

Valilik himayelerinde

Edirne'de tarımsal çeşitliliği artırma, ekonomik, tarımsal katkı sağlama ve tarım odaklı kültürel, gastronomi turizmine destek amacı ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği yönetim kurulu başkanı Bülent Bacıoğlu yapılan bu etkinlikler hakkında bilgi vermek ve görüş almak amacı ile geçtimiz günlerde Edirne Valisi Ekrem Canalp'e bir ziyarette gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda Edirne Valiliği'nin güzel ve başarılı etkinliği destekleyeceği belirtildi. Edirne'nin kültürü, tarihi ve tarımı ile çok yönlü tanıtım yapmasının olumlu taraflarından görüşmede söz edildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri ve tarihi için onay vererek çalışmalar için başarılar diledi.

“2. Lavanta Günleri 10-16 Haziran 2019 gerçekleşecek”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümümüz ile yaklaşık 6 yıldır yaptığımız çalışmalar ve deneme üretimleri sonucu lavanta bitkisinin hasadına denk gelen dönemde yaptığımız tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarımıza ‘Edirne Lavanta Tarla Günleri' adı altında etkinlikler ekledik. Geçen yıl yaptığımız etkinlikler sonucu lavanta tarımı konusunda farkındalık oluştu. Çocuklarda doğa ve tarım sevgisinin gelişimine katkı sağlandı. Yerel halkın lavanta yetiştiriciliği konusunda ilgisi arttı. Lavanta konusunda yapılacak yatırımın geri dönüşünün olabileceği yerel halk tarafından görüldü. Amacımız Trakya'da özellikle verimi düşük arazilerinde lavanta tarımını sürdürebilir kılıp köylerde üretim, pazarlama döngüsünü teşvik etmeye çalışıyoruz. Geçen yıldan bu yana çok sayıda tarım girişimcisine ve çiftçiye bilimsel destek sağladık. Bir kısım çiftçi ya da çiftçi adayının üretim planlamasına yardımcı olduk. Bu yılda lavanta hasadı döneminde yapacağımız etkinliklere herkesi bekliyoruz. Bu yılda ev sahipliğimizde 10-16 Haziran 2019 tarihlerinde bakanlığımız, valiliğimiz himayesinde gerçekleşen etkinliklere herkesi bekliyoruz” dedi.

“Edirne'nin tanıtımına farklı bir açıdan destek vermek istiyoruz”

Edirne Tanıtım Turizm Derneği yönetim kurulu başkanı Bülent Bacıoğlu, “Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü'nün lavanta tarımı üzerine başlatmış olduğu çalışmalar bizim de dikkatimizi çekti. Edirne'nin tanıtımına farklı bir açıdan destek vermek için enstitümüz ve sektör temsilcileri ile güzel bir işbirliği, eşgüdüm içinde çalışma örneği sergiledik. Geçen yıl etkinliğin planlama aşamasında her iki kurum yaptığı toplantılarla organizasyon şemasını, etkinlik takvimini belirledi ve sektör ile de görüşmeler yapıldı. 30'a yakın gönüllü takımı ile kısa sürede belirlenen takvim çerçevesinde özetle; okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı etkinlikler, müzik, gastronomi, drama, fotoğraf ve resim çalışmaları gerçekleştirildi.