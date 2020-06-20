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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr.

Önder Arpacı, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için yapılacak Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.


Önder Arpacı, yayımladığı mesajda, “Sevgili Çocuklar, hayatınızda istediğiniz yönde yürümek için tercihinizi yaptığınız bu sınavın sizin için öneminin farkındayız. Edirne'de her türden lisemiz geleceğinizi şekillendirmek için sizin ilgi ve yeteneklerinize cevap verecek niteliklere sahiptir. LGS okullarımızda bu yıl Covid-19 Salgını tedbirleri kapsamında yapılacaktır. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu süreçte siz kıymetli öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri aldık. Size her konuda inanıyor ve güveniyoruz; istediğiniz başarıyı elde etmek için elinizden geleni yapacağınızı biliyoruz. Bu vesile ile 20 Haziran 2020 tarihinde Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu süreçte en büyük payın sahibi olan değerli öğretmenlerimize, yavrularının öğrenimleri için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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