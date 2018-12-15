Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt'a veda programı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Kararnamesi ile Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü olarak ataması gerçekleştirilen İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü personeli ve Edirne Merkezi'nde bulunan, okul-kurumlarda görevli yöneticilerle vedalaştı.

Tunca Toplan Salonu'nda gerçekleştirilen veda toplantısında İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yapmış olduğu konuşmasında, “Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı Edirne'de, siz değerli personel ve yöneticilerle birlikte çalışmak benim için onur verici oldu. Bizler eğitim camiasının birer ferdi olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı geleceğe hazırlamak gibi önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Makamlar gelip geçicidir ve her veda yeni bir başlangıçtır. Görev yaptığım süre içerisinde bu güzel şehirde hoş bir seda bırakmışsam ne mutlu bana” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, konuşmasının sonunda tüm çalışanlara hakkını helal ederek, personelinden helallik istedi.

Personel adına söz alan çalışanlar, İl Millî Eğitim Müdürü Cırıt'a Edirne'ye yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin kendisine, Eskişehir'e ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennilerinde bulundu.