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Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt:

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, iftarı hurma ya da su ile açmanın sünnet olduğunu söyledi.


Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle toplu iftar yemeklerinin yapılamadığını söyledi. Bozkurt, “Oruçlu kimsenin iftarını açtırmak, o insanın tutmuş olduğu orucun sevabı kadar ona iftar yemeği gönderen kimse de sevap almış olur” dedi.


“Hurma veya su ile iftar açmak sünnettir”


Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, iftarı saatinde açmanın sünnet olduğunu belirterek, hurma veya su ile iftar açmanın sünnet olduğunu söyledi.


Bozkurt, “Korona virüs hastalığının dünyadan gitmesi için Ramazan ayında bol bol dua edelim” dedi.

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