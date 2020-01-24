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Edirne İl Sağlık Müdürü Kalkan: "Korkulacak bir durum yok, önlemler alındı"

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, corona virüsü hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Edirne’miz açısından korkulacak bir durum yoktur, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli tüm önlemler alınmıştır” dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, corona virüsü hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Edirne'miz açısından korkulacak bir durum yoktur, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli tüm önlemler alınmıştır” dedi.


“Corona virüsü hakkında en önemli kriter 2 hafta içerisinde Çin'de ve özellikle Çin'in Wuhan kentinde bulunmuş olmak veya burada bulunmuş ve ülkemize gelmiş hastalık bulguları görülen kişilerle yakın temasta bulunmaktır” diyen Kalkan, “Ülkemizde Corona virüs açısından herhangi bir hastaya rastlanmamış olup her sene olduğu gibi bu sene de olağan seyrinde ilerleyen mevsimsel influenza (grip) vakaları görülmektedir. Edirne'miz açısından korkulacak bir durum yoktur, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli tüm önlemler alınmıştır” dedi.


Viral enfeksiyonlardan ve Corona virüsünden korunmak için önerilerde bulunan Kalkan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:


“Tüm solunum yoluyla geçen viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Corona Virüs enfeksiyonlarında da korunmada; sağlıklı ve dengeli beslenmek, ellerimizi sık sık ve doğru bir şekilde yıkamak, bol meyve ve sebze tüketmek, grip benzeri şikayetleri olan kişilerle iyileşene kadar çok yakın temasta bulunmamak, öksürürken ve hapşırırken ağzımızı doğru bir şekilde kapatmak, hastalandığımızda ilgili hekimlere başvurup muayene olmak ve ilaçlarımızı düzenli kullanmak, bol istirahat etmek gerekmektedir.”

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