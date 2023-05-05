İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne jandarması kaçakçılığa geçit vermiyor

Edirne’de jandarma ve KOM ekipleri son bir haftada kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı.

Edirne'de jandarma ve KOM ekipleri son bir haftada kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı.


Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde 129 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kök kenevir bitkisi, 50 adet elektronik malzeme ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Toplam 3 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.


Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.