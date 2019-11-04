Edirne jandarmasından 3 ilde 'terör' operasyonu: 3 tutuklama

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlarca, başta FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheliler ve diğer terör örgütü üyeleri ile mücadele kapsamında, Sakarya, Antalya ve İstanbul illerinde 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında kamu görevlisi, KHK kararı ile TSK'dan ihraç edilen personelin de olduğu zanlıların, şahıslara ait kişisel verileri maddi menfaat karşılığında temin ettiği ve örgüt mensuplarını yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçirdikleri bilgisi üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya, Antalya ve İstanbul illerinde 7 ayrı adreste 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan, 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ile ilgili yakalama kararı çıkartılarak, çalışmaların devam edeceği belirtildi.