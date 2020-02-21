Edirne jandarmasından ‘naylon' fatura operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Edirne ve Tekirdağ illerinde yapılan operasyonlarda, 1 milyon 500 bin TL'lik kamuoyunda ‘naylon' fatura olarak bilinen 6 bin 450 adet fatura ve 8 adet yevmiye defteri ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne ve Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin, firmaların fatura ve kaşelerinin sahtesi ile 1 milyon 500 bin TL'lik naylon fatura düzenlediği tespit edildi. Söz konusu firma ve şirketlerin düzenledikleri sahte evraklarla, KDV indirimi aldıkları, devleti zarara uğrattıkları belirlenmesinin ardından şüpheli şahısların ve şirketlerin “Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet” suçunu işlediklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin yakalanması yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, Edirne ilinde 6, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde 1 ve Çerkezköy ilçesinde 1 olmak üzere toplam 8 ayrı iş yerinin bulunduğu adreslerde arama yaptı.

Arama neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 450 adet fatura ve 8 adet yevmiye defterine el konulduğu açıklandı.