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Edirne kar yağışı

Edirne’de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlarken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlarken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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