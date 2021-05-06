Edirne Kırmızısı uluslararası kongrede

İki kurum tarafından ortaklaşa hazırlanan “Edirne Kırmızısı'nın Çağdaş Yaklaşımlarla Tekstil Desen Çalışmalarında Kullanımı" makalesi, 8 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleşen 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresinde yayımlandı.

Edirne Kırmızısı'nı kent kimliğine kazandırma çalışmalarına ara vermeden devam eden ve bu doğrultuda Türkiye'nin hazır giyimde öncü marklarından biri olan Kiğılı ile özel bir “Edirne Kırmızısı Koleksiyonu” hazırlayan Trakya Üniversitesi, rengin uluslararası akademik camiada tanıtılmasına katkı yapmaya devam ediyor.

İlk olarak 2020 yılının Ekim ayında “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu” düzenleyen Trakya Üniversitesi, Kiğılı firması ile ortaklaşa hazırlanan “Edirne Kırmızısı'nın Çağdaş Yaklaşımlarla Tekstil Desen Çalışmalarında Kullanımı" makalesinin sunumunu, 2-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılan 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresinde gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman'ın yanı sıra Okan Üniversitesi'nden Gaye Şenkal Acar ve Kiğılı firmasından Sibel Kızılkaya ve Saliha Gülmez Günay'ın yazarları arasında yer aldığı makalenin sunumu, 3 Mayıs Pazartesi günü üçüncü salonun birinci oturumunda gerçekleşti. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Hindistan, Azerbaycan, Filipinler, İran, Pakistan ve Kazakistan'dan akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen kongrede Edirne Kırmızısı'nın önemi ve tekstil desenlerinde kullanımı aktarıldı.