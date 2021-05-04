Edirne Kırmızısı'na tarımsal yaklaşım

Trakya Üniversitesi tarafından farklı disiplinlerde başlatılan çalışmalarla Edirne kent kimliğine kazandırılan Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği Rubia tinctorum bitkisi, Havsa MYO'ya ait bir arazide toprakla buluşacak.

Trakya Üniversitesi, Edirne Kırmızısı üretiminde kullanılan bir kök boya bitkisi olan Rubia tinctorum'un Edirne topraklarında yetiştirilerek çoğaltılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Efsane renk olarak da nitelenen “Edirne Kırmızısı”na rengini veren “Rubia tinctorum” bitkisi, Trakya Üniversitesi tarafından hayata geçirilen bir proje ile Havsa Meslek Yüksekokulu'nda da yetiştirilecek.

Trakya Üniversitesi'nin ellerinde yeniden değer kazanan ve kent kimliğine kazandırılan Edirne Kırmızısı'nın elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi, Havsa Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Mustafa Tan ile Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Sedat Karadavut ve Öğr. Gör. Adnan Çolak tarafından hazırlanan TÜBAP projesi ile meslek yüksekokulunun boş arazilerinde toprakla buluşacak. “Edirne şartlarında doğal boya bitkisi kökboyanın (Rubia tinctorum L.) tarımsal potansiyelinin belirlenmesi” ismini taşıyan proje kapsamında Havsa Meslek Yüksekokulu'na ait bir alana bin adet Rubia tinctorum bitkisi fidesi ekilecek.

Yaklaşık bin fide 3 yıl boyunca incelenip araştırılacak

Edirne'de bulunan yerel popülasyonlar ile İran'dan getirtilen iki ayrı popülasyonun verim ve boya madde oranının, Trakya'daki iklim ve toprak koşulları göz önünde bulundurularak araştırılacağı ve 3 yıl boyunca inceleneceği proje kapsamında rengin, bilimsel bir temele oturtulması ve kent hafızasına kazandırılması çalışmalarına katkı oluşturması bekleniyor. Trakya Üniversitesi'nin “Edirne Kırmızısı Stratejik Planı”nda yer alan “Bilimsel-Akademik” çalışmaların önemli bir yönünü teşkil edecek proje kapsamında ayrıca kök bitkisinin, Edirne topraklarında tarımsal gelişme potansiyelinin ortaya konması ve üreticiler için alternatif bir ürün oluşturulması için çalışılacak.

Uluslararası literatürde Fransızca ismi “Rouge d'Andrinople” olarak anılan Edirne Kırmızısı'nı kent kimliğine kazandırmak adına bilimsel, kültürel, sanatsal ve daha pek çok alanda önemli çalışmalar başlatan ve bu doğrultuda bir de stratejik eylem planı hazırlayan Trakya Üniversitesi, "Edirne şartlarında doğal boya bitkisi kökboyanın (Rubia tinctorum L.) tarımsal potansiyelinin belirlenmesi” projesi ile Balkan Yerleşkesinde bulunan seraların ardından Havsa Meslek Yüksek