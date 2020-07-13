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Edirne KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Edirne’de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan Bulgaristan plakalı bir minibüste bir çok zula noktası tespit edildi.

Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan Bulgaristan plakalı bir minibüste bir çok zula noktası tespit edildi. Yapılan aramada söz konusu aracın birçok zulalı bölmesinden çıkan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Bulgaristan plakalı Mercedes Splinter marka Minibüs araç şüphe üzerine Kapıkule şehir merkezi istikametinde gece geç saatlerde durdurulmuş ve aracın birçok zulalı bölmesi olduğu tespit edildi.


Zulalı bölgelerde gümrük kaçağı eşyalar olduğu görülerek, 95 adet değişik marka ve gramajlarda TAPDK bandrolü ve faturası bulunmayan gümrük kaçağı içki, 300 adet gümrük kaçağı olarak değerlendirilen güneş gözlüğü, 415 adet farklı markalarda faturası bulunmayan gümrük kaçağı iç giyim malzemeleri, 80 adet faturası ve belgesi bulunmayan gümrük kaçağı 5 bin metre kumaş, 20 kilogram faturası belgesi bulunmayan gümrük kaçağı çay, 10 kilogram herhangi bir faturası ve belgesi bulunmayan gümrük kaçağı çay ele geçirilerek, el konuldu.


Bulgaristan ve Türk uyruklu olmak üzere şüpheli 3 şahıs hakkında, soruşturma sürüyor.

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