Edirne, "Kompleks Koroner Girişimler ve Kateterizasyon Toplantısı"na ev sahipliği yaptı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı iş birliği ile başkanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Aktoz'un yaptığı ve düzenleme kurulunun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Altun, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Tatlı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Gazi ve Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yılmaztepe'den oluştuğu toplantı, Türkiye'nin farklı yerlerinden kardiyoloji uzmanlarını bir araya getirdi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantıda yüz yüze ve çevrim içi oturumlar ile canlı vaka sunumu gerçekleştirilerek kardiyolojide girişimsel tedaviler, kompleks koroner işlemler ve pulmoner hipertansiyon konuları ele alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış seremonisinde bir konuşma gerçekleştiren Kompleks Koroner Girişimler ve Kateterizasyon Toplantısı Düzenleme Kurulu Başkanı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Aktoz, böyle bir etkinlik gerçekleştirildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Meryem Aktoz, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 1991 yılında kurulmuş olup ilk asistanlarını kabul etmiştir. Bugüne kadar geçen 31 yıl içerisinde 70'e yakın uzman yetiştirmiş olup halen bölgenin kardiyoloji alanında en aktif hizmet veren kurumu konumundadır. Bu yıl, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda şimdiye kadar görev alan hocalarımız ve uzmanlığını alan meslektaşlarımızı ve Trakya bölgesinde hizmet veren kardiyologları bir araya getirmeyi amaçladık. Kardiyolojide girişimsel tedaviler, kompleks koroner işlemler ve pulmoner hipertansiyonu ele alacağımız toplantımızda, ilginizi çeken güncel konuları tartışacağız ve yorumlayacağız. Ayrıca bifurkasyon ve CTO oturumlarında kateter laboratuvarından canlı yayınlarımız olacak” şeklinde konuşarak, verimli bir toplantı olmasını diledi.

Toplantıda ayrıca Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültaç Özbay'a teşekkür plaketi verildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Atalar, çevrim içi katıldığı konuşmasında “Kompleks Koroner Girişimler ve Kateterizasyon Toplantısı, gerçekten kongre tadında bir toplantı. Güzel konu başlıkları ve canlı yayınlar ile birbirinden değerli konuşmacılar konu hakkında bilgilendirmelerde bulunacaklar” dedi ve toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, imza attığı başarılı çalışmalar ve ilklerle her zaman göğsümüzü kabarttığı gibi hayata geçirdiği bilimsel çalışmalarla da üniversitemiz ve ülkemizin bilim dünyasına akademik değer katmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef ölüm, felç gibi ciddi sonuçlara neden olan kalp hastalıklarına dikkat çekme ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra bilimsel birçok konunun ele alınacağı toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen başta Prof. Dr. Meryem Aktoz ve tüm hocalarımıza teşekkür eder, verimli bir toplantı olmasını temenni ederim” dedi.

Açılış seremonisinin ardından toplantı oturumlarına geçildi. 11-12 Haziran tarihlerinde iki gün süren toplantı Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı internet sitesi üzerinden canlı yayınlandı.