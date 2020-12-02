Edirne Meriç Sulaması işi sözleşmesi imzalandı

Edirne Meriç Sulaması ile 78 bin dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor.

Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor” dedi. Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Bu kapsamda çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Edirne Meriç Sulaması işinin sözleşmesinin imzalandığını müjdeledi.

22 Mayıs'ta ihalesi yapılan Edirne Meriç Sulamasının 5 Kasımda sözleşmesinin imzalandığını ve 16 Kasım'da yer teslimi yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Projenin hayata geçmesi ile Edirne İli, Merkez ve Tayakadın, Karakasım, Doyran, Üyüklütatar, Elçili, Orhaniye köylerinde 78 bin dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını ve yıllık 75 milyon TL gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini” belirtti.