Edirne merkezli 4 ilde ortak uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i İran uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ‘Uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, H.H. isimli İran vatandaşı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. H.H.'nin temin ettiği uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine gönderdiği ve İstanbul ile Marmara Bölgesinde bulunan illere uyuşturucu madde naklettiği bir başka grup ile iş birliği içerisinde olduğu belirlendi.

Bolu, Bursa ve İstanbul illerinde yapılan ortak operasyonlarda, toplam 9 kilogram 920 gram eroin, 4 kilogram 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul, Bolu ve Bursa illerinde; 4'ü İran, 1'i Kanada vatandaşı olan toplam 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda da ayrıca, 0,46 gram skunk maddesi ve 139 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında H.H., S.E., F.M. ve M.J. isimli İran uyruklu 4 şahıs, S.P isimli İran uyruklu Kanada vatandaşı şahıs ile A.A. ve İ.T. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında 3'ü kadın olan toplam 7 şüpheli şahıs, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.