Edirne ovasında 78 bin dekar alan modern sulamaya açılacak

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyarak, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynarken, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılında yapımına başlanılan Meriç Edirne Sulaması İnşaatında toplam 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını” söyledi.

Yıldız, “Modern sulama sistemlerine göre inşa edilecek Meriç Edirne Sulamasında Meriç Nehri'nden 2 adet pompa istasyonu ile alınacak sulama suyunun 167 km HDPE, 83 km CTP, 5 km Çelik boru olmak üzere toplam 255 km boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımı yapılacaktır. İlk aşamada 2021 yılı sonunda sulamaya açılması planlanan 19 bin dekar alan için borular sahaya indirilmeye başlanıldı. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yılda 20 milyon TL katkı sağlanacaktır” dedi.