Edirne polisinden uyuşturucuya geçit yok: 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Edirne'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 86,89 gram metamfetamin ve 0,24 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucudan elde edilen 6 bin 400 liraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.