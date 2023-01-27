Edirne Sarayı ihya çalışmaları için koordinasyon merkezi oluşturulacak

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ayağa kaldırılacak olan ve çalışmaları devam eden Edirne Sarayı'nın ihyası için koordinasyon merkezi oluşturulacak.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere şehre gelen Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve beraberindeki heyet ile birlikte Edirne Sarayı ile ilgili yapılacak ihya çalışmaları öncesi çeşitli noktalarda incelemelerde bulundu.

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'ı Edirne'de misafir ettiklerini söyleyen Vali Kırbıyık, "Geçtiğimiz günlerde Milli Saraylar Başkanlığına devri ile Edirne Sarayı'nın ihyası için büyük bir adım atılmış oldu. Tabi bu çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için burada bir koordinasyon merkezine ihtiyaç duyuluyor. Bu konularda çeşitli incelemelerimiz ve değerlendirmelerimiz oldu. Hızlı bir şekilde hazırlık sürecini tamamlayıp çalışmalara başlanması için gayret sarf ediliyor” dedi.

Kapalı cezaevi olarak kullanılan ve gelecek günlerde boşaltılması planlanan Mahmudiye Kışlası'nda incelemelerde bulunan Milli Saraylar Başkanı Yıldız, Vali Kırbıyık ve beraberindeki heyet, burada gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yıldız, Vali Kırbıyık ve beraberindeki heyet, Mahmudiye kışlasındaki incelemelerin ardından geçtiğimiz günlerde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ve yeniden ihya edilen Böcek Mektebi binasına geçerek inceleme yaptı. Yenileme çalışmalarında son aşamaya gelinen Böcek Mektebi'nin yakın zamanda işlev kazandırılarak kullanıma açılması bekleniyor.

Restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camii'nde incelemede bulunan Yıldız ve Vali Kırbıyık, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız ve Vali Kırbıyık buradaki incelemelerinin ardından beraberindeki heyet ile birlikte Halk Eğitim Merkezi binası ile restorasyonu süren Rüstempaşa Kervansarayı'nda da incelemeler yaptı.