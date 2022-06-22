Edirne Sarayı'nda kazı çalışmalarında Osmanlı izleri

EDİRNE (İHA) – Yapımına 1450'de İkinci Murat döneminde başlanan Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamlanan Osmanlı'da Topkapı Sarayı'ndan sonra en büyük ikinci saray olan Edirne Sarayı'nda kazı çalışmaları sürüyor.

Yapımına İkinci Murat döneminde başlanan, Fatih Sultan Mehmet zamanında yapımı tamamlanan Edirne Sarayı'nda kazı çalışmaları sürüyor. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'a ev sahipliği yapan Edirne Sarayı kazı çalışmalarında demir kapı çevresindeki kazılarda birbirine simetrik iki çeşmenin temellerine ve su sistemlerine ulaşılıyor. Cihan-ı Hüma hamamındaki kazı çalışmalarında ise Osmanlı izlerine rastlanıyor. Ayrıca 1829'da Edirne'yi işgal eden Rusların ordugah olarak kullandığı saray duvarları tamirat görüp, yükseltileceği belirtildi.

"Duvarların sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyoruz"

Edirne Saray kazılarının tarihinin çok eskilere dayandığını ifade eden Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Edirne Saray Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, saray kazılarında 2 yılı tamamladıklarını belirterek, “Bu yıl 3'üncü yılımız olmakla beraber kazı çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında daha çok Matbah-ı Amire ve demir kapı çevresinde kazı çalışmaları gerçekleştirmiştik. 2021 sezonunda özellikle Enderun Camii kazı çalışmaları yapmıştık. 2022 sezonunda şu an bulunduğumuz alanda ise Cihan-ı Hüma hamamını ortaya çıkarmaya yönelik bir kazı çalışması gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda demir kapı çevresinde de bu sene kazı çalışmalarımız başladı ve demir kapının iki yanında bulunan çeşmelerin temellerine ulaşıldı, su sistemine ulaşıldı. Buralarda da gereken temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu duvarların sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar hedefliyoruz. Aynı şekilde Silahtar Ağa Dairesinde ve Akalar Hamamı'nda da kazı yapmayı planlıyoruz. Kazının bitiş tarihi ile ilgili Yıl vermem çok zor çünkü Edirne Sarayı'nın çok biz 12 aylık statüde olduğumuz için şartları el verdiği sürece Kasım ayı sonuna kadar kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Edirne Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk sarayı ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize yadigar kalmıştır. Tabi ki 19'uncu yüzyıla kadar da yoğun bir şekilde padişahlar tarafından kullanıldığı için çok önemli tarihi olaylara tanıklık etmiş bir saraydır” dedi.

“Edirne Sarayı birçok önemli olaya tanıklık etmiştir”

İstanbul'un Fetih kararının alındığı ve Şahi toplarının denendiği yerin Edirne Sarayı olduğunu vurgulayan Kurtişoğlu, “Osmanlı ordusunun İstanbul'a ilk hareket ettiği yerin Edirne Sarayiçi Meydanı olduğunu ifade ederek, “Şehzadelerin sünnet düğünlerinden sultanların düğününe kadar pek çok önemli olaya da tanıklık etmiştir. Bulunduğumuz alanda Enderun'u temsil ediyor. Bir zamanlar padişahların, şehzadelerin yürüdüğü alanda bulunuyoruz” dedi.