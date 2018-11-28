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Edirne son 88 yılın yağış rekorunu kırdı

Edirne’de dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sağanak yağış son 88 yılın rekorunu kırdı.

Edirne'de dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sağanak yağış son 88 yılın rekorunu kırdı.


Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kentte yağış rekoru 1930 yılında saatte metrekareye 110 kilogramla kırıldı. 88 yılın ardından dün geceden bu yana saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Kentte sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapatıldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bölgede bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve fırtına bekleniyor.

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