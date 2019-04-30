Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde kuşakların buluşması etkinliği

Murat Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler, huzurevinde yaşayan ve sağlık durumu elverişli huzurevi sakinleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldi.

Proje kapsamında Murat Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler ile projede paydaş olarak planlanan Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Edirne Huzurevinde yaşayan ve sağlık durumu elverişli huzurevi sakinleri Murat Devlet Hastanesi kreşinde misafir edildi.

Programa Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Murat Devlet Hastanesi yöneticileri ve kreş yönetimi, minik öğrenciler ve huzurevi sakinleri katıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Murat Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım evinde gerçekleştirilen etkinlikte çekirdek aile ortamında yetişen çocukların nine-dede kavramıyla tanışmaları ve iletişimin pekiştirileceği düşünülmektedir. Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, değerli varlıklarımız olan büyüklerimizin deneyimlerinden istifade edilmesi, çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirilmesi, çocukların gösteri yapması ve sonrasında Murat Devlet Hastanesi Kreşi'nin bahçesine gelenekselleşmesi planlanan çınar ağacı ekimi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullandı.

Program sonunda kreş tarafından hazırlanan ikramlar, huzurevi sakinlerine sunuldu.