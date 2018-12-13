Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği'nden ‘Mumculuk' kursu

Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği, “meyve sabunu” gibi ilin tarihsel kültüründe olan “dekoratif mum” yapımının da Edirne'ye kazandırılması amacıyla “Mumculuk” kursu açılması için girişimlerde bulundu.

Dernek Başkanı Sami Gültekin yaptığı açıklamada, “Edirne'nin tarihsel kültüründe dekoratif, kokulu mum yapımı vardır. Hatta hala Edirne'mizin Mumcular Sokak isimli bir sokağı dahi vardır. Dekoratif mum yapımı kursu açılması için Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit ve Edirne Halk Eğitim önceki İl Müdürü Recep Kozan'ın gerekli desteğini aldık. Usta Öğretici Umut Göçer dekoratif mum yapımı için gerek kursiyer gerekse usta öğretici yetiştirilmesi konusunda hazır olduğunu söyledi. Kendilerine ilgilerinden dolayı dernek olarak teşekkür ederiz. Dekoratif mum yapımının Edirne'nin tarihsel nostaljik kültürünü yansıttığını ve bunun Edirne halkı ile esnafına meyve sunuculuğundan daha fazla katkı sağlayacağına ek bir gelir olacağına inanıyoruz. Konu ile ilgilenenlerin, katkı sağlamak isteyenlerin 0546 515 35 74 numaralı telefondan bizimle irtibat kurmalarını bekliyoruz” dedi.