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Edirne Ticaret Borsası'ndan belediye başkanlarına ziyaret

Edirne Ticaret Borsası (ETB) heyeti, belediye başkanlarını ziyaret etti.


ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Kasap, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Göktaş, Ferudun Çatalçekiç, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Karaca ve Recep İriş ile Meclis Üyeleri Erhan Akgün, Zafer Bahşi, Ahmet Demircan, Oğuz Kurban ve Adem Ayaz'la birlikte belediye başkanlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


İlk ziyareti yeniden Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan'a gerçekleştiren heyet, programın devamında Havsa Belediye Başkanı Avukat Aydın Balkan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve ETB Meclis üyeliği görevini yürütmekteyken Lalapaşa Belediye Başkanı seçilen İsmail Arslan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretler hakkında değerlendirmede bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, "Belediye Başkanlarımızı makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Borsamız tarafından yürütülen faaliyetler ve projelerimiz hakkında bilgilendirmeler yaptık. Edirne'nin sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözüme kavuşturmak, şehrimizin ekonomisini geliştirmek, insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek adına yapılacak projelerde iş birliği içerisinde çalışarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu ilettik. Belediye Başkanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor ve ekipleriyle birlikte başarılar diliyoruz" dedi.

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