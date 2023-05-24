Edirne Valiliğinden 'Kapıkule'de mülteci işgali' iddiasına yalanlama: "Provokatif niyet taşıyor"

Edirne Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek grubun tamamı gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada "Sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu oluşmuştur. 24.05.2023 günü saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin 'Ahmedi Barış ve Işık Dinine' bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa'ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir. Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine hiçbir şekilde izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır" denildi.

Gözaltına alınan grup içerisinde bir çok ülkeden kişinin olduğu belirtilen açıklamada, "İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provakatif bir niyet taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu iki kişinin 22.05.2023 günü gece saatlerinde havayoluyla İstanbul'a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir. Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir" ifadelerine yer verdi.