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Edirne Valisi Canalp aşı oldu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, aşı olmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığının 22-28 Nisan Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında “Aşılıyım, Sağlıklıyım” projesine destek vererek aşı oldu.


Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar ve Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Burcu Bakar, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından 22-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında, “Aşılıyım, Sağlıklıyım” sloganıyla bir proje başlatıldığını ve projenin amacının halkta aşı konusunda farkındalık oluşturmak ve aşılamanın önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi.


Edirne Valisi Canalp, kampanyaya destek vererek aşı oldu. Aşının önemine değinerek, kampanyaya katılım sağlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Vali Canalp, "Aşı olmak hepimiz için hem bir hak, hem de bir sorumluluktur. Hem kamu sağlığını, hem de gelecek nesilleri koruyabilmek için hepimiz bu hakkımızı kullanmalı, bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz” dedi.

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