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Edirne Valisi Canalp, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Yaşlılar haftası nedeniyle Huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.


Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, huzurevinde "Yaşlılar Haftası" münasebetiyle yapılan etkinliğe katıldı. Etkinlik, duygusal ve keyifli anlara sahne oldu. Huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklardan oluşan koronun seslendirdiği şarkılar keyifli olduğu kadar duygusal anlarında yaşanmasına neden oldu. Etkinlikte huzurevinin en yaşlı üyesi 1919 doğumlu Gülaver Metin'in ismi yaş kütüğüne yazıldı.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'ın da iştirak ettiği etkinlikte, yer aldıkları yarışmalarda başarı elde eden bocce takımına kupaları takdim edildi.

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