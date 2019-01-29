Edirne Valisi Canalp köy ziyaretlerine devam ediyor

Bugüne kadar 190 köy ziyareti yapan Vali Canalp, Havsa İlçesine bağlı 11 köye giderek bu ilçedeki köy ziyaretleri tamamladı.

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve beraberindeki heyet ile birlikte Naipyusuf, Necatiye, Taptık, Köseömer, Bostanlı, Osmanlı, Hasköy, Arpaç, Musulca, Habiller ve Söğütlüdere köylerini ziyaret eden Edirne Valisi Ekrem Canalp vatandaşların sorunlarını dinledi.

Köy sakinlerinin taleplerini tek tek dinliyor

Vali Canalp yaptığı köy ziyaretlerinde köy muhtarları ve vatandaşlardan gelen köy içi yolların bakımı, çocuk oyun parkı, parke taş ihtiyacı, arazi yollarının bakımı, mezarlıkların çevre düzenlemesi ve bakımı, hayvan içme suyu göleti gibi taleplerin kısa sürede karşılanacağını ifade etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp öğleden sonra başladığı köy ziyaretlerini gece geç saatlerde bitirirken, vatandaşlar ise Vali Canalp'ın köy ziyaretlerinden oldukça memnun olduklarını ve sorunlarını direkt olarak aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.