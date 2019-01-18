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Edirne Valisi Canalp öğrencilere karnelerini verdi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesindeki Şehit Osman Çakıl Anaokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi.



Merkez Büyükdoğanca İlkokulunu da ziyaret eden Vali Canalp, birinci sınıf öğrencilerine ilk karnelerini verdi.


Vali Ekrem Canalp, birinci sınıf öğrencilerinin ilk karne heyecanını yaşadığını belirterek, “Onların ilk heyecanlarına ortak olmak anlamlıydı. Hayatları boyunca kendi öz güvenlerini kazanabilmeleri anlamında güzel bir aktivite oldu. Katılımı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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